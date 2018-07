Handel en banen domineren beursweek

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - De komende beursweek staat zoals wel vaker de laatste tijd in het teken van de handelsoorlog. Vrijdag gaan de eerder door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen op producten uit China in. Het Aziatische land heeft al laten weten dat niet over zijn kant te laten gaan. Verder komt eveneens op vrijdag het belangrijke Amerikaanse maandelijkse banenrapport uit.

Op woensdag blijven de Amerikaanse beurzen dicht wegens Onafhankelijkheidsdag. De dag ervoor gaat Wall Street eerder dicht.

Trump gaf twee weken geleden zijn goedkeuring aan heffingen ter waarde van in totaal 50 miljard dollar op Chinese goederen. Daarvan gaat een deel ter waarde van 34 miljard dollar aan het einde van de week in. Op die 818 productsoorten wordt een extra belasting van 25 procent geheven.

Banenrapport

Aan het macro-economische front wordt vooral uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat geeft een belangrijk inkijkje in de staat van de Amerikaanse economie. Verder komt er een hele trits aan inkoopmanagersindexen in de VS en Europa. In de VS wordt verder verder onder meer gekeken naar de fabrieksorders en de autoverkopen.

Verder kunnen politieke ontwikkelingen in Duitsland een rol gaan spelen op de beurs. De regering van bondskanselier Angela Merkel staat in eigen land onder druk vanwege een conflict met haar Beierse coalitiepartner CSU. Die heeft bij monde van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer gedreigd asielzoekers die elders in Europa staan geregistreerd bij de grens terug te sturen, wat de regering zou doen wankelen.

Bedrijfsagenda

De bedrijfsagenda is vrijwel leeg. In Amsterdam komt toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec met cijfers en staan vervoerscijfers van Air France-KLM op de planning. Verder verstrijkt maandag een ultimatum van FNV aan PostNL.

De beurzen sloten vrijdag met winst. In New York won De Dow-Jonesindex 0,2 procent op 24.271,41 punten. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2718,38 punten en de Nasdaq ging 0,1 procent vooruit tot 7510,35 punten. Eerder op de dag in Europa eindigde De AEX-index 0,8 procent hoger op 551,68 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 776,38 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,1 procent vooruit.