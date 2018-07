Investeerders ThyssenKrupp laken staaldeal

Gepubliceerd op | Views: 289

ESSEN (AFN) - Grote investeerders van het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp zijn niet te spreken over de voorwaarden van de staalfusie met Tata Steel in Europa. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

ThyssenKrupp en Tata maakten vrijdag de deal wereldkundig, waarmee ze hun staalactiviteiten in Europa samensmelten. De nieuwe joint venture, het op een na grootste staalbedrijf van Europa, wordt gelijk verdeeld tussen aandeelhouders van de Duitsers en van het bedrijf uit India.

Tijdens de onderhandelingen klonk er al kritiek van investeerders van ThyssenKrupp dat ze met een 50-50-verdeling bekocht zouden worden, omdat de winsten van Tata onder druk staan. De activistische belegger Elliott Capital drong naar verluidt zelfs aan op een 80-20-verdeling. Cevian, de grootste geldschieter van ThyssenKrupp, stemde volgens bronnen uiteindelijk tegen de deal. Union Investment noemde de deal ,,teleurstellend".

Onderhandelingen

Naar aanleiding van de kritiek van onder meer Elliott en de bij ThyssenKrupp betrokken bonden ging topman Heinrich Hiesinger opnieuw met vertegenwoordigers van Tata om de tafel. Het resultaat van die onderhandelingen was genoeg om de bonden te overtuigen in te stemmen met de deal. Vrijdag gaf ook de Nederlandse ondernemingsraad zijn zegen aan de overeenkomst, die maandag ondertekend wordt. Mededingingsautoriteiten moeten wel nog instemmen.

In Nederland sprak Tata Steel met de bonden af dat hier hooguit vierhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen. Bij de ondernemingsraden, werknemers en vakbonden bij ThyssenKrupp en in IJmuiden waren grote zorgen, vooral vanwege het in september al aangekondigde banenverlies. Er zijn toezeggingen gedaan dat daarbij geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden.