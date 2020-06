Wall Street schuift zorgen over geweld opzij

Heel goed. Niets aan de hand in de wereld. Gewoon hogere koersen. Wel bij dunne handel. Nog een paar dagen ......dan komt de realiteitszin. Begint IEDEREEN de rellen in Amerika te snappen, is de impact van Corona steeds beter zichtbaar....blijkt dat er toch wel economische schade is etc.etc. Nog een weekje of 4 en dan krijgen we de werkelijke cijfers over het eerste half jaar met de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

En dan blijkt: inderdaad niets aan de hand.?!?!?!

De klap zal recht in het gezicht zijn.