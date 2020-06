Gemengde resultaten bij studie naar coronamedicijn remdesivir

Gepubliceerd op | Views: 1.338

NEW YORK (AFN/RTR) - Of coronamedicijn remdesivir van Gilead Sciences goed werkt, blijft onduidelijk. In een nieuwe studie naar het gebruik bij coronapatiënten met gematigde klachten was volgens het Amerikaanse farmacieconcern sprake van gemengde resultaten.

Bij de mensen die het middel vijf dagen kregen toegediend, leek het in de meeste gevallen aan te slaan. Maar de patiënten die tien dagen remdesivir kregen toegediend, lieten geen significante verbetering zien.

Op de beurs in New York werd het nieuws over de testresultaten niet goed ontvangen. Het aandeel ging maandag duidelijk omlaag.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gaf eerder al versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. In meer landen gebeurde dat onlangs ook al. Toch lopen er nog meerdere onderzoeken naar hoe effectief het middel eigenlijk is bij de behandeling van Covid-19. Een eerdere studie leek erop te wijzen dat remdesivir vooral werkt bij minder zware gevallen van corona. Ook meldden de onderzoekers dat remdesivir het best in combinatie met andere behandelwijzen kan worden toegediend, aangezien nog altijd veel patiënten die het middel kregen uiteindelijk overleden.