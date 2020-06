Hoofdindex Amsterdam op winst

Gepubliceerd op | Views: 14

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond maandagmiddag op winst. Ook de andere Europese aandelenbeurzen wonnen terrein. Beleggers waren opgelucht dat de Amerikaanse president Donald Trump de handelsdeal met China intact heeft gelaten ondanks de spanningen rond de Chinese inmenging in Hongkong. De protesten en rellen in de Verenigde Staten na de dood van de ongewapende zwarte man George Floyd zorgden wel voor enige terughoudendheid.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.55 uur 1 procent hoger op 537,61 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 730,23 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent. De handel verliep relatief rustig aangezien de beurzen in Frankfurt, Dublin, Kopenhagen, Oslo, Luxemburg, Wenen en Zürich gesloten waren vanwege Pinksteren.

Koploper in de AEX was Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van bijna 9 procent. Het vastgoedconcern heeft de verkoop van zijn belangen in een vijftal Franse winkelcentra afgerond. In februari liet het bedrijf al weten dat de deal zo'n 1,5 miljard euro oplevert. Informatieleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een min van 2,5 procent.

JDE Peet's

Op de lokale markt ging koffieconcern JDE Peet's (plus 2,7 procent) verder omhoog. Het moederbedrijf van Douwe Egberts won vrijdag bij de beursgang al bijna 14 procent. Investeerder HAL won 1,3 procent. Dochterbedrijf Broadview verkoopt zijn belang in gasbedrijf Molgas aan InfraVia Capital Partners. HAL verwacht een boekwinst van ongeveer 25 miljoen euro van de verkoop. Verder leverde VEON 1,4 procent in. Het telecombedrijf heeft Gennady Gazin benoemd tot nieuwe voorzitter als opvolger van Ursula Burns. Gazin begint per direct.

Elders in Europa trok Lufthansa de aandacht, dat ruim 6 procent verloor in Frankfurt. Zowel het bestuur als de commissarissen van de luchtvaartreus zijn akkoord gegaan met de Duitse staatssteun aan het concern. Daaraan zitten wel voorwaarden verbonden. Duitsland was met de Europese Commissie overeengekomen dat Lufthansa onder meer afstand moet doen van een aantal slots op Duitse luchthavens.

Mediobanca

In Milaan klom Mediobanca 8 procent. De Italiaanse miljardair Leonardo Del Vecchio wil zijn belang in de Italiaanse zakenbank verdubbelen naar 20 procent. De oprichter van brillenbedrijf Luxottica zou daarvoor toestemmingen hebben gevraagd aan de Europese Centrale Bank (ECB).

Associated British Foods steeg bijna 9 procent in Londen. Het moederbedrijf van Primark opent deze maand ook zijn winkels in Engeland weer. Voor de winkels in Wales, Schotland en Noord-Ierland wacht Primark nog op goedkeuring van de overheid. In Nederland ging Primark begin mei al open.

De euro was 1,1123 dollar waard, tegen 1,1114 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 34,70 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 37,53 dollar.