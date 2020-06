'China staakt inkopen landbouwproducten VS'

Gepubliceerd op | Views: 3.271 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN) - China heeft de import van verschillende Amerikaanse landbouwproducten stilgelegd. Diverse bedrijven hebben van Peking te horen gekregen dat ze voorlopig geen aankopen meer moeten doen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. China zou het handelsakkoord met de Verenigde Staten heroverwegen vanwege de escalatie van het conflict rond Hongkong.

De oproep om inkopen van onder meer sojabonen en graan te pauzeren is alleen aan staatsondernemingen gedaan. Ook is een deel van de overeengekomen aankopen van Amerikaans varkensvlees weer geannuleerd.

De inkooppauze wordt gezien als een teken dat het moeizaam bereikte fase 1-handelsakkoord, dat de VS en China in januari ondertekenden, onder druk staat. Kritiek van de VS dat China te weinig gedaan zou hebben om de uitbraak van het coronavirus in te dammen viel al niet goed in Peking. Daar kwam bovenop dat de VS besloten dat Hongkong niet meer autonoom is nadat China een veiligheidswet oplegde aan de stadstaat.