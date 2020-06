'Geest uit het verleden weg voor ABN AMRO'

Gepubliceerd op | Views: 1.651 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Een uitspraak van de hoogste Belgische rechter heeft een einde gemaakt aan een slepende zaak over converteerbare obligaties van de Nederlandse tak van het voormalige Fortis, dat nu onderdeel is van ABN AMRO. Analisten van ING noemen het positief dat de zaak na bijna tien jaar eindelijk is opgelost.

De zaak ging om verplicht converteerbare obligaties die door Fortis Bank Nederland (nu ABN AMRO), de Belgische Fortis Bank (nu BNP Paribas Fortis) en verzekeraar Fortis (nu Ageas) in 2007 waren uitgegeven. Als gevolg van de financiële crisis werd Fortis opgesplitst en door Nederland en België genationaliseerd. De obligaties werden eind 2010 verplicht omgezet in aandelen van Ageas.

Een aantal obligatiehouders had tijdens een vergadering daarvoor zelfstandig besloten de looptijd van de obligaties te verlengen tot 2030 en vocht de omzetting in aandelen aan. In 2012 kregen ze nul op het rekest van een Brusselse rechtbank en ook een beroep werd vorig jaar afgewezen. Nu heeft ook de hoogste rechter van België dus in het voordeel van de financiële instellingen beslist.

ING heeft een hold-advies voor ABN AMRO met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel ABN AMRO stond maandag rond 10.30 uur 5 procent hoger op 7,57 euro.