Industrie Spanje kruipt langzaam uit diep dal

LONDEN (AFN) - De industrie in Spanje is langzaam aan het herstellen van de zware klappen door de coronacrisis, nu de lockdownmaatregelen in het land geleidelijk worden versoepeld. Volgens de Britse marktonderzoeker Markit was de krimp van de Spaanse industriële bedrijvigheid vorige maand wat minder sterk dan eerst.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in Spanje kwam voor mei uit op een stand van 38,3 tegen 30,8 in april. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Veel bedrijven in Spanje openen weer de deuren nu de strenge quarantainemaatregelen worden versoepeld. Economen hadden in doorsnee een niveau van 37,8 voorspeld.

Wel is de schade voor de Spaanse economie door de coronacrisis groot. Zo maakte het Japanse autoconcern Nissan Motor vorige week nog bekend zijn fabriek bij Barcelona te gaan sluiten, met het verlies van circa 3000 banen tot gevolg.