AEX klimt op tweede pinksterdag

quote: tolick schreef op 1 juni 2020 09:15:

Bizar dat we toch nog kunnen stijgen, verwacht dat we rond de middag gewoon rood staan en diep rood eindigen ...

Ik moet toch altijd wel lachen om reacties als deze en dat bedoel ik dan helemaal niet lullig overigens, want ik ben elke dag en elke week weer net zo verbaasd als jij over de stijgingen. Echter, ik heb het opgegeven elke dag te denken dat het wel zal omkeren, zij het nou dezelfde dag of de volgende dag. Ik heb dat soort posts inmiddels al weken lang honderden keren voorbij zien komen bij even zoveel berichten en fora op deze website.Het kan zo maar hoor, elke dag kan het zo maar gebeuren, een omslag, correctie omlaag, etc, maar even zo goed kan het uitblijven. Er wordt niet meer gekeken naar macro-cijfers en bedrijfscijfers. K/W verhoudingen worden genegeerd op het moment. Het is hopen, kopen, hopen, kopen. Zelfs vooruitkijken van de beurs geldt niet echt meer, omdat zelfs dat in acht nemend koersen vooruitlopen op de te verwachten muziek. Dus tja, het is op het moment totaal onvoorspelbaar met de koersen en dus verbaasd het me dan toch enigszins dat posters elke dag toch weer (sterk) denken dat het zeer waarschijnlijk vandaag wel gaat omkeren. Het zou gebaseerd op data en cijfers inderdaad terecht zijn en logisch, maar logica is geen groot deel van de beurs meer. Emotie, hoop, TINA, FOMO, etc beheersen de beurskoersen inmiddels meer dan logica, cijfers en k/w ratios.