Wall Street hoger na banenrapport

Gepubliceerd op | Views: 455

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke winsten gesloten. Beleggers reageerden onder meer op een beter dan verwacht banenrapport. Niet alleen kwamen er meer banen bij dan in doorsnee voorzien. Ook het gemiddelde uurloon steeg sterker dan gedacht. Verder werd bekend dat de top tussen president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un op 12 juni toch zal plaatsvinden.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,9 procent op 24.635,21 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 2734,62 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 7554,33 punten.

Trump had ruim een uur voordat het banencijfer uitkwam al getwitterd dat hij naar het macro-economische cijfer uitkeek. Daarmee gaf hij mogelijk marktgevoelige informatie vrij. De president krijgt de cijfers namelijk al de avond van tevoren.

Rentebesluit

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Later deze maand neemt het stelsel van Amerikaanse centrale banken een rentebesluit. Op de markt wordt algemeen aangenomen dat de rente dan verder verhoogd zal worden.

Verder was er aandacht voor automakers na verkoopcijfers over de maand mei. Ford steeg 1,4 procent. De automaker sloot de maand af met een lichte verkoopplus, waar op een kleine min werd gerekend. General Motors won 1,2 procent. Het bedrijf maakte eerder al bekend dat het geen maandelijkse updates meer geeft over de verkopen.

Olie

Fiat Chrysler bracht ook meer auto's aan de man dan voorzien, maar het aandeel werd 7 procent lager gezet. Mogelijk speelden opmerkingen van topman Sergio Marchionne hier een rol. Hij ziet vooral een belangrijke toekomst weggelegd voor de merken Maserati, Alfa Romeo, Ram en Jeep en voor elektrische rijden.

Verder stond maker van sportkleding Lululemon Athletica in de belangstelling. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten en werd door beleggers 16 procent hoger gezet. De cijfers van kledingketen Abercrombie & Fitch vielen niet in goede aarde. Het aandeel verloor bijna 9 procent. Betaalbedrijf Square won 2 procent nadat het zijn vooruitzichten verbeterde.

De euro was 1,1658 dollar waard, tegen 1,1677 bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 65,60 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 76,59 dollar per vat.