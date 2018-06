Conte beëdigd als premier Italië

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Italië

ROME/BRUSSEL (AFN/RTR/DPA) - President Sergio Mattarella heeft Giuseppe Conte vrijdagmiddag beëdigd als de nieuwe premier van Italië. Conte gaat een populistische regering leiden. Haar doelstellingen zijn onder meer belastingverlaging, bevordering van de welvaart en herziening van de regels van de EU ten aanzien van begrotingen en immigratie.

Conte, een 53-jarige jurist, en zijn ministers moeten volgende week nog de goedkeuring krijgen van het parlement. Dat lijkt een formaliteit. De rechts-populistische Lega en de radicale Vijfsterrenbeweging, de coalitiepartijen die Conte naar voren hebben geschoven, hebben in beide kamers een meerderheid.

Het nieuwe kabinet is een mix van partijpolitici en technocraten. Dat stemt enerzijds de Italiaanse kiezer tevreden en geeft anderzijds een enigszins geruststellend signaal naar de Europees partners. Lega-chef Matteo Salvini wordt minister van Binnenlandse Zaken, M5S-voorman Luigi Di Maio krijgt de post Arbeid en Industrie. Beiden fungeren tevens als vicepremier.

Paolo Savona

Het belangrijke departement Economie en Financiën wordt de verantwoordelijkheid van Giovanni Tria, nadat Mattarella de eurovijandige Paolo Savona niet had geaccepteerd op die positie. De regering-Conte telt achttien ministers, onder wie vijf vrouwen.

EU-president Donald Tusk stuurde Conte direct een felicitatiebrief. ,,Uw benoeming komt in een cruciale periode voor Italië en de Europese Unie’’, schrijft hij aan de leider van de regering waarvan wordt gevreesd dat die de EU niet erg welgezind is. ,,Om onze gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we meer dan ooit eenheid en solidariteit nodig.’’

De Poolse oud-premier belooft een ,,respectvolle dialoog en loyale samenwerking. Ik zie ernaar uit met u samen te werken in de Europese Raad en in de G7.’’ Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani nodigde Conte uit om in Straatsburg ,,de ideeën en voorstellen van uw regering over de toekomst van de EU te presenteren en bespreken’’.