Banken vooruit op positieve beursdag

AMSTERDAM (AFN) - Bankaandelen hebben zich vrijdag over een breed front onder de winnaars geschaard op de Europese beurzen, geholpen door de wegebbende spanning in Italië. Beleggers reageerden opgelucht dat het land toch een nieuwe regering krijgt. Dat zorgde sowieso voor een positief sentiment op de beurzen. Naast witte rook uit Italië gaf ook een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport de handel cachet.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 1,1 procent op 559,18 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 800,51 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen respectievelijk 1 en 1,2 procent. Londen eindigde met een winst van 0,3 procent.

De hoofdindex in Milaan won 1,5 procent. Italië krijgt toch een eurosceptische regering met als partners de protestbeweging M5S en de rechts-nationalistische Lega. De partijloze jurist Giuseppe Conte gaat het kabinet leiden. Italiaanse banken als UniCredit en Intesa Sanpaolo wonnen meer dan 3 procent.

Banken en verzekeraars

In Amsterdam stonden banken en verzekeraars eveneens bij de winnaars. ING sloot met een plus van 3,1 procent. NN Group en ABN AMRO wonnen meer dan 2 procent.

Ook elders in Europa gingen bankaandelen duidelijk vooruit. In Parijs stegen BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole tot meer dan 2 procent. Deutsche Bank klom 2,8 procent in Frankfurt ondanks een ratingverlaging door kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P). Commerzbank klom bijna 5 procent.

Ook Signify, het voormalige Philips Lighting, en chipmachinemaker ASML stonden bij de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Informatieleverancier Wolters Kluwer sloot de rij in de AEX met een min van 1,6 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Euro

In de MidKap klom AMG 0,7 procent. Volgens de metalenspecialist zijn de operaties in Brazilië weer genormaliseerd. Eerder deze week sloot AMG een tantaliummijn in Brazilië als gevolg van een truckersstaking.

De euro was 1,1677 dollar waard, exact evenveel als op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 66,35 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 76,39 dollar per vat.