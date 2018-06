Wall Street zet stap vooruit

Gepubliceerd op | Views: 239

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke winsten aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers reageren onder meer op een beter dan verwacht banenrapport. Verder werden de zorgen over een handelsoorlog even aan de kant geschoven nadat een dag eerder nog importheffingen op staal en aluminium werden aangekondigd door president Donald Trump.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 24.604 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2724 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7496 punten.

Op Wall Street was met name aandacht voor automakers na verkoopcijfers over de maand mei. Fiat Chrysler bracht meer auto's aan de man dan voorzien maar het aandeel werd 3,4 procent lager gezet. Ford steeg 1,2 procent nadat het met een lichte verkoopplus nagenoeg aan de verwachtingen voldeed.