'Wall Street hoger na banenrapport VS'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stevenen vrijdag op de eerste handelsdag van de maand juni af op een hogere opening. Beleggers op Wall Street verwerken het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat beter uitviel dan verwacht. De zorgen over een handelsoorlog werden even aan de kant geschoven na de importheffingen op staal en aluminium die donderdag door president Donald Trump werden aangekondigd.

De handel in New York krijgt ook enige steun uit Europa. Italië krijgt toch een eurosceptische regering met als partners de protestbeweging M5S en de rechts-nationalistische Lega. Daarmee zijn nieuwe verkiezingen van de baan. Ook werd bekend dat de Spaanse premier Mariano Rajoy zoals verwacht de laan is uitgestuurd.

Voorbeurs werd gemeld dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in mei met 223.000 banen is toegenomen. Economen hadden gemiddeld gerekend op 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen. In april groeide de werkgelegenheid met een bijgestelde 159.000 banen. Het gemiddelde uurloon ging iets sterker omhoog dan gedacht.

Bedrijvigheid

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Later deze maand neemt het stelsel van Amerikaanse centrale banken een rentebesluit. Op de markt wordt algemeen aangenomen dat de rente dan verder verhoogd zal worden.

Naast het banencijfer staan ook gegevens op de rol over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM en informatie over de bouwuitgaven in de VS. Verder worden cijfers over de Amerikaanse autoverkopen gemeld.

Dow Jones

Bij de bedrijven is er aandacht voor onder meer de maker van sportkleding Lululemon Athletica, die met beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten kwam. In de handel voorbeurs staat het aandeel stevig in de plus. Kledingketen Abercrombie & Fitch publiceerde ook cijfers die in goede aarde vallen met een forse koerswinst voorbeurs. Groothandelaar Costco Wholesale stelde teleur met zijn resultaten en gaat een lagere opening tegemoet.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 1 procent lager op 24.415,84 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,7 procent tot 2705,28 punten. Schermenbeurs Nasdaq hield de verliezen beperkt tot 0,3 procent op 7442,12 punten.