Topman: Galapagos moet onafhankelijk blijven

AMSTERDAM (AFN) - Het is belangrijk dat Galapagos onafhankelijk is en blijft. Dat heeft topman Onno van de Stolpe nog eens benadrukt op de IEX Beleggersdag.

Op het evenement voor beleggers werd de biotechbaas onder meer gevraagd wat hij zou doen als partner Gilead Sciences met een overnamebod van bijvoorbeeld 150 euro per aandeel zou komen. Van de Stolpes antwoord was helder: ,,Afwijzen’’.

Hij wees erop dat het voor beleggers ook niet interessant zou zijn. ,,Je krijgt dan wel een overnamepremie, maar dat is echt kortetermijnvisie. Als we jaren terug voor een tientje overgenomen waren dan had je grote koersstijging van het aandeel daarna gemist.’’

Beschermingsconstructie

Galapagos denkt zelf voldoende middelen in huis te hebben om verder te gaan met zijn onderzoekswerk. Eerder deze week werden weer bemoedigende studieresultaten gemeld. Als onderdeel van een groter farmaconcern zou dit onderzoekswerk wel eens lastiger kunnen zijn dan nu, aldus Van de Stolpe.

Wel staat Galapagos open voor een strategische aandeelhouder die net als partner Gilead een belang van 10 procent of meer wil nemen, om een algehele overname door een andere partij lastiger te maken. Dat zou dan kunnen dienen als een soort beschermingsconstructie. Een echte beschermingsconstructie is bij de Belgische beurs, waar Galapagos ook een notering heeft, niet toegestaan.

Medicijn

Ook topman Sijmen de Vries van biotechbedrijf Pharming was op de IEX Beleggersdag van de partij. Hij zou voor zijn bedrijf ook liever niet geconfronteerd worden met een overnamebod. ,,Dan zou ik me ernstig achter de oren krabben. We willen het liever zelf doen’’, stelde De Vries.

Pharming ziet nog veel kansen in onderzoek naar de werking van Ruconest, het al naar de markt gebrachte middel tegen de genetische aandoening angio-oedeem. Ook heeft het bedrijf het onderzoek naar de ziekte van Pompe weer opgepakt. Die studie gaat volgend jaar in de eerste klinische fase. Pharming hoopt op termijn een medicijn tegen deze spierziekte op de markt te brengen.