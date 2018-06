Groei industrie eurozone minder sterk

quote: peter545 schreef op 1 jun 2018 om 10:45:

AzijnseikerT,

Uw juiste antwoord zou moeten zijn: Hoeveel 'slecht' nieuws wil je hebben?



Mijn antwoord:

Groei = groei.

Bovendien groeit de economie uitzonderlijk hard, zelfs zó hard, dat de werknemers de groei niet kunnen bijhouden. Het is belangrijk en dus méér dan logisch en zelfs gewenst(!), dat die groei getemperd wordt.

AzijnseikerT,Uw juiste antwoord zou moeten zijn: Hoeveel 'slecht' nieuws wil je hebben?Mijn antwoord:Groei = groei.Bovendien groeit de economie uitzonderlijk hard, zelfs zó hard, dat de werknemers de groei niet kunnen bijhouden. Het is belangrijk en dus méér dan logisch en zelfs gewenst(!), dat die groei getemperd wordt.

Een groei van minder dan 3% is historisch gezien vrij laag. Maar zelfs die groei is niet meer aan de orde, daarbij is de groei louter gebaseerd op schuld. We (o.a. ECB) hebben echt alles, maar dan ook alles gedaan om dit beetje groei te bewerkstelligen. Dit is ten koste gegaan van spaarders, pensioenen en de belastingbetaler. Daarbij komt nog dat die werknemer van jou. Daarvan is de koopkracht in 2017, in dat fantastisch jaar 2017, achteruit gegaan. Het enige waar Draghi op hoopt is dat de economie nog een tijdje zal gaan groeien. Want als hij ook maar het woord rente in de mond neemt. Schieten de markten in de stress. En jij vindt dat het allemaal wel minder mag. Het is natuurlijk te lachwekkend voor woorden.