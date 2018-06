Lager advies Wolters Kluwer bij Kepler

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het advies op het aandeel Wolters Kluwer is door analisten van Kepler Cheuvreux verlaagd van buy naar hold. Dat deden de marktvorsers vrijdag in een rapport. Het koersdoel op het aandeel is 49,50 euro.

De waardering voor het aandeel van de informatieleverancier is volgens de kenners momenteel goed. Beleggers wordt dan ook aangeraden te wachten op een beter instapmoment. Wolters Kluwer wordt bij Kepler Cheuvreux ook van de lijst met Beneluxfavorieten gehaald. Branchegenoot Relx krijgt nu een plek op deze lijst van 'top picks'.

Het aandeel Wolters Kluwer stond vrijdag omstreeks 09.30 uur 1,3 procent lager op 47,43 euro. Het was daarmee de grootste daler in de hoofdindex. Relx verloor 0,5 procent tot 18,60 euro.