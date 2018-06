Gepubliceerd op | Views: 222

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in mei verder toegenomen, maar iets minder dan een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) heeft gepresenteerd.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt viel in de afgelopen maand terug tot 60,3. Dat is het laagste peil in acht maanden tijd. In april kwam de index nog uit op 60,7. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, alles daaronder wijst op krimp.