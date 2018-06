Nieuwe commissaris bij HeadFirst

Gepubliceerd op | Views: 56

HOOFDDORP (AFN) - De aandeelhouders van HeadFirst Source Group zijn akkoord gegaan met de benoeming van Erna Kortlang als commissaris, de derde bij de arbeidsbemiddelaar. Daarmee is invulling gegeven aan de wens van de raad van commissarissen om de omvang van de raad gelijke tred te laten houden met de groeistrategie van de onderneming.

Kortlang (1962) heeft Nederlands recht en notarieel recht gestudeerd en is als notaris en partner verbonden aan TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden. Volgens HeadFirst heeft ze veel bestuurlijke ervaring, ook in toezichtfuncties, zowel in haar eigen beroepsgroep als daarbuiten.

Op de aandeelhoudersvergadering van het beursfonds in Hoofddorp werden verder onder meer de jaarrekening over 2017 en het dividend goedgekeurd.