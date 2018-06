'AEX begint hoger aan nieuwe beursmaand'

Gepubliceerd op | Views: 1.314

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag naar verwachting hoger aan de nieuwe beursmaand. Ook elders in Europa lijken de beurzen met winst te openen. Beleggers zijn opgelucht dat Italië toch een nieuwe regering krijgt en nieuwe verkiezingen niet nodig zijn. Verder blijft het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Europa de markten in de greep houden.

Italië krijgt toch een eurosceptische regering met als partners de protestbeweging M5S en de rechts-nationalistische Lega. De partijloze jurist Giuseppe Conte gaat het kabinet leiden, dat vrijdagmiddag wordt beëdigd.

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar ABN AMRO. Het Financieele Dagblad (FD) meldde dat een groep hoge managers van de bank de toezichthouders DNB en AFM en grootaandeelhouder Financiën heeft gewaarschuwd dat het concern door de vertrouwenscrisis in de top vleugellam is geworden.

Altice

Altice maakte bekend nog steeds de Portugese omroep Media Capital van Prisa te willen kopen. Het kabel- en telecomconcern is echter niet in staat om nieuwe oplossingen aan te dragen om een gunstiger oordeel te krijgen van toezichthouder in het land.

Advanced Metallurgical Group (AMG) liet weten dat de operaties in Brazilië weer zijn genormaliseerd. Eerder deze week werd bekend dat de metalenspecialist een tantaliummijn in Brazilië tijdelijk sloot als gevolg van een truckersstaking in het Zuid-Amerikaanse land.

Thales

Thales geeft aandeelhouders van Gemalto tien weken langer de tijd om in te gaan op het overnamebod dat het Franse technologiebedrijf heeft uitgebracht op zijn branchegenoot. De aanmeldperiode is verlengd tot na het sluiten van de beurzen op 15 augustus.

Holland Colours bracht de jaarcijfers naar buiten. De producent van verfpigmenten had in het afgelopen boekjaar last van hogere grondstofkosten. Maar omdat het bedrijf de kosten omlaag bracht, werd toch een hogere winst geboekt.

DeutscheBank

In Frankfurt staan de schijnwerpers gericht op Deutsche Bank. Standard & Poor's (S&P) heeft het kredietoordeel voor de grootste bank van Duitsland een stapje verlaagd van A- naar BBB+. Volgens het ratingbureau is er bij de bank sprake van ,,significante risico's'' bij het uitvoeren van de strategie van de nieuwe topman Christian Sewing.

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 552,85 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 788,63 punten. De beurs in Londen verloor 0,2 procent. Parijs en Frankfurt daalden tot 1,4 procent. Ook op Wall Street werden verliezen geleden.

De euro was 1,1671 dollar waard, tegen 1,1677 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 66,94 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 77,47 dollar per vat.