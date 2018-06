Achmea rondt verkoop Ierse verzekeraar af

Gepubliceerd op | Views: 146 | Onderwerpen: Ierland, verzekeringen

ZEIST (AFN) - Achmea heeft de verkoop van de Ierse verzekeraar Friends First Life Assurance Company aan Aviva afgerond. De verkoop levert de Nederlandse verzekeraar in totaal zo'n 225 miljoen euro op. De opbrengst is opgebouwd uit een directe bijdrage uit de verkoop van circa 130 miljoen euro, dividenduitkeringen door Friends First voor de overdracht plus een bedrag verwacht bij eindafrekening.

Friends First richt zich op levensverzekeringen en pensioenen via tussenpersonen en dat zijn geen kernactiviteiten meer voor Achmea. De Nederlandse verzekeraar legt zich juist meer toe op schade- en zorgverzekeringen. Pensioenen biedt Achmea aan via een zogeheten algemeen pensioenfonds.