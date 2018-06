S&P verlaagt oordeel Deutsche Bank

Gepubliceerd op | Views: 721

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Standard & Poor's (S&P) heeft het kredietoordeel voor Deutsche Bank met een stapje verlaagd van A- naar BBB+. Dat maakt de firma vrijdag bekend.

De afwaardering is een klap voor de nieuw aangestelde topman Christian Sewing. Hij probeert de grootste zakenbank van Europa, de de afgelopen jaren in zwaar weer zat, weer op de rails te krijgen. Maar volgens S&P is er bij de bank sprake van ,,significante risico's'' bij het uitvoeren van de strategie. Zo moet de bank bijvoorbeeld onder ogen zien dat er diepere herstructureringen nodig zijn. Daar komt bij dat de winstgevendheid in het tweede kwartaal te lijden zal hebben van zwakke marktomstandigheden.

Deutsche Bank zal volgens de analisten nog enige tijd ,,een negatieve uitschieter'' in de sector zijn, zo voorzien ze. Ook omdat concurrenten hun herstructureringen al hebben afgerond. Wel hanteren ze een stabiele outlook voor hun rating. De beslissing van de kredietbeoordelaar volgt overigens ook kort nadat de Amerikaanse tak van Deutsche Bank door een federale toezichthouder in de Verenigde Staten is toegevoegd aan de lijst met probleembanken.

Op die lijst staan geldschieters die door de problemen in hun voortbestaan worden bedreigd. De Federal Deposit Insurance Corporation geldt als een belangrijke bankwaakhond in de VS. De probleembanken op de lijst kampen met financiële, bestuurlijke of operationele tekortkomingen. Deutsche Bank verloor door de melding donderdag al flink op de beurs in Frankfurt.