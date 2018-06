Waar het aan ontbreekt is visionair leiderschap. Er wordt binnen de bank steeds meer in wollige taal gesproken met stoere woorden.

Sinds een tijdje moet alles Agile en via Scrum-methodiek, er is echter onvoldoende richting en visie om hier de hele bank in mee te krijgen. De categorie meepraters stromen door naar functies waar ze nog niet klaar voor zijn. Oudere doorgewinterde bankiers worden aan de kant gezet als oud vuil. Al die kennis lekt in hoog tempo weg, en voor dit afbreukrisico is geen aandacht. De goudhaantjes hebben daar in hun speeches mooie termen en oplossingen voor. Dat hier de menselijke maat volledig ontbreekt mag duidelijk zijn.

Ouderwetse argumenten een gedegen doorrekening van plannen zijn er niet of blijven binnenskamers. Het personeel snapt de ontwikkelingen niet meer, en wil of kan niet mee.

Sterkte voor de hardwerkende Bankiers die dit alles altijd maar over zich heen krijgen. Intern geen steun en sturing. Extern spot en hoon. Hou vol kanjers op de vloer!