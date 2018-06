Altice houdt interesse in Media Capital

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Altice wil nog steeds de Portugese omroep Media Capital van Prisa kopen. Het kabel- en telecomconcern herhaalde zijn belangstelling in een formele verklaring, zo bleek vrijdag. Het concern is echter niet in staat om nieuwe oplossingen aan te dragen om een gunstiger oordeel te krijgen van toezichthouder in het land.

Volgens verschillende media is de waakhond niet akkoord gegaan met verschillende zogenoemde 'remedies' die Altice heeft aangedragen om de belangen van klanten te beschermen. Altice liet recent al weten te wachten op een formele beslissing van de toezichthouder en noemde de geboden oplossingen toen redelijk.