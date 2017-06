Topman AkzoNobel: aftocht PPG goed nieuws

Het is wel duidelijk dat de waan van de dollar regeert; liever vandaag een winst pakken dan investeren in een duurzame toekomst. Dat hebben we gezien aan het besluit van Trump over Parijs dat in hoge mate het beleid van PPG reflecteert; omzet en winst boven milieu en duurzaamheid. Reacties hierboven zijn maar om 1 reden zo zuur; een paar lieden hadden zichzelf rijk gerekend en waren nooit geinteresseerd geweest in eventuele negatieve neven-effecten van een overname, als ZIJ maar centjes kregen.