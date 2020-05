* Nog steeds hoge waarderingen in de VS - veel aandelen zijn nog geprijsd op groei. Slechts 10% van de top al 30% gestegen vanaf vorige bodem.

* Corona waarvan de (economische) gevolgen verre van duidelijk zijn. Wat te denken van 2e wereld landen en zuid Europa die in default kunnen komen vanwege de gevolgen van corona! De economische gevolgen van corona worden door veel mensen en vooral beleggers onderschat. Al die uitgestelde of afgeschafte uitgaven zorgen voor minder inkomsten bij anderen en dus leidt dit tot minder productie. Ook de 2e ontvangers in de kringloop zullen weer minder gaan uitgeven enz.

* Gigantische schuldenberg in veel landen, vooral de VS.

* Hernieuwde spanningen tussen China en de VS

* Verkiezingen in de VS dat ongetwijfeld invloed gaat hebben op de beurs, direct of indirect.

* De EU waar de financiering van zuidelijke landen allerminst is opgelost en zo maar een groot probleem kan worden.





Voor mij stuk voor stuk redenen om nu niet long te gaan of te blijven maar van de zijlijn of met short positie de aankomende ontwikkelingen aan te kijken.



Dit is geen beleggingsadvies. Doe vooral wat je niet laten kunt. Een mooi weekend voor de boeg om de strategie voor aankomende weken/maanden te overdenken. Prettig weekend!