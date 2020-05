Trump: toestemming voor gebruik potentieel coronamedicijn

quote: De Rijdende Rechter schreef op 1 mei 2020 22:16:

Pharming / Ruconest werkt wel ! ..... zonder nare bijwerkingen

Pharming / Ruconest werkt wel ! ..... zonder nare bijwerkingen

Laten we hopen dat ze vaart maken met het vervolgonderzoek in Basel:"Although this is an uncontrolled, small treatment experience, the results demonstrate the potential effectiveness of using RUCONEST® as an anti-inflammatory approach to inhibit the complement and contact systems after SARS-CoV-2 infection.- DR MICHAEL OSTHOFF, UNIVERSITY OF BASEL"