Verliezen houden aan op Wall Street

ook niet vergeten Politiek die Dow doet dalen .



De Amerikaanse presidentskandidaat

Joe Biden ontkent dat hij in 1993 een

medewerkster heeft aangerand.De zegsman

van Biden sprak dat al eerder tegen,nu

heeft Biden op tv ook gereageerd.



De vrouw,Tara Reade,zei dat Biden haar

destijds tegen een muur drukte en haar

met zijn vingers penetreerde.Ook zou

hij haar in de nek gezoend hebben.Biden

was toen senator.



."Ik heb gehoord wat

vrouwen zeggen.En ik zal meer rekening

houden met hun persoonlijke ruimte."