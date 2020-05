Bedrijvigheid in Amerikaanse industrie valt stevig terug

Gepubliceerd op | Views: 1.251

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in april stevig teruggevallen door de gevolgen van de coronacrisis. Dat komt naar voren uit cijfers van de toonaangevende marktonderzoeker ISM. Die wezen op de sterkste daling van de productie die het instituut ooit heeft gemeten.

De index voor de productie van Amerikaanse fabrieken daalde ten opzichte van maart met ruim 20 punten tot een stand van 27,5. Ieder cijfer onder de 50 wijst op krimp, daarboven op groei. Het gaat om de scherpste daling sinds ISM zijn metingen in 1948 begon. De klap voor de industrie doet zich ook voelen op de arbeidsmarkt. De graadmeter voor werkgelegenheid in de sector bereikte het laagste niveau in ruim zeven decennia

De allesoverkoepelende inkoopmanagersindex van ISM voor de Amerikaanse industrie wees ook op sterke krimp, maar minder dan economen in doorsnee hadden verwacht. De graadmeter ging in april naar een stand van 41,5, tegen 49,1 een maand eerder. Dat de klap 'meeviel' komt doordat ISM langere levertijden als positieve economische factor weegt in zijn index. Te midden van de coronapandemie liepen leveringen inderdaad flink vertraging op, maar dat lijkt eerder het gevolg van grote logistieke verstoringen.

De Britse marktonderzoeker Markit publiceerde zijn eigen definitieve index voor de Amerikaanse industrie. Die noteerde voor april een stand van 36,1, de laagste stand sinds maart 2009. In maart stond de index van Markit nog op 48,5.