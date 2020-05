Techreuzen onderuit op lager Wall Street

De laatste weken zijn de techreuzen met tientallen procenten gestegen. Wat we nu zien is niks meer dan een kleine correctie. Cijfers AAPL, FB, TSLA etc. waren verder prima. Oké AMZN viel misschien een beetje tegen en wordt daarvoor lager gezet, maar staat nog steeds 5% van ATH.



Grote kans dat de US vanavond nog in het groen eindigd en zonier moet de Fed maar meer geld gaan uitgeven.