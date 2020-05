"'Wall Street opent met verliezen'"

Gepubliceerd op | Views: 1.794

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting met verliezen. Het is ondanks een stortvloed aan handelsupdates van fondsen een rustige dag qua handelsvolumes, aangezien de meeste Europese beurzen dicht zijn vanwege de Dag van de Arbeid. Resultaten van zwaargewichten Apple en Amazon maar ook olie- en gasconcerns stonden met name in de schijnwerpers. Daarnaast traden zorgen over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China weer op de voorgrond.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde tijdens een persconferentie dat hij "overtuigend bewijs" onder ogen heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Volgens hem kan dat aanleiding geven om nieuwe importheffingen op Chinese waren in te voeren. De twee economische wereldmachten sloten nog eind vorig jaar een fase 1-handelsdeal, waardoor enkele invoertarieven werden verlaagd.

Apple zette vorig kwartaal meer omzet in de boeken, ondanks mindere verkopen van zijn iPhones in China door Covid-19. Daarmee leek het bedrijf aan grote negatieve gevolgen van de virusuitbraak te ontsnappen. Bij webwinkelreus Amazon gingen de opbrengsten eveneens omhoog doordat mensen door lockdownmaatregelen wereldwijd boodschappen vanuit huis deden. Dat ging gepaard met hogere kosten. In het lopende kwartaal verwacht het bedrijf de gehele operationele winst op te maken aan coronagerelateerde uitgaven.

Energiereuzen

Bij energiereuzen Chevron en ExxonMobil lieten het coronavirus en de gekelderde olieprijs duidelijk hun sporen na. ExxonMobil zette voor het eerst in meer dan dertig jaar een kwartaalverlies in de boeken. De verwachtingen voor het lopende kwartaal zijn nog minder, aangezien de oliecrisis pas aan het slot van het eerste kwartaal in alle hevigheid oplaaide. Chevron gaat voor de tweede keer in korte tijd zijn investeringsbudget terugschroeven.

Nog veel meer bedrijven gaven een kijkje in de boeken. Beleggers bogen zich over de cijfers van onder meer cosmeticamerk Estée Lauder, moederbedrijf van Burger King Restaurant Brands International, consumentengoederenconcern Colgate-Palmolive, industrieel concern Honeywell, creditcardmaatschappij Visa en farmaceut Gilead dat aan een medicijn tegen het coronavirus werkt.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 1,2 procent lager op 24.345,72 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,9 procent tot 2912,43 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in op 8889,55 punten.