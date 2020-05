Lagere omzet voor Estée Lauder na winkelsluitingen, minder reizen

Gepubliceerd op | Views: 327

NEW YORK (AFN) - Cosmeticamerk Estée Lauder zag in het afgelopen kwartaal zijn omzet met ruim een tiende dalen nadat veel winkels vanwege Covid-19 hun deuren sloten, ook op luchthavens. De terugval kon niet voldoende worden gecompenseerd met hogere online verkopen. Het Amerikaanse cosmeticabedrijf denkt dat de meeste winkels dit kwartaal nog dicht blijven. De verkopen van crèmes, parfums en make-up zal daaronder blijven lijden, voorspelt de onderneming zonder een concrete prognose.

Estée Lauder zag in de periode met name de vraag naar opmaakartikelen en parfums sterk inzakken. De verkopen van crèmes, serums, maskers voor het gezicht en producten voor het haar werden minder hard geraakt door de crisis. Mede daardoor presteerden het huismerk Estée Lauder en het Zuid-Koreaanse Dr. Jart+, die zich allebei op huidverzorging richten, relatief goed. Al met al bedroeg de omzet in de periode 3,4 miljard dollar.

Het Amerikaanse bedrijf spande zich vorig kwartaal verder in om kosten te verlagen. Met een vacaturestop, minder investeringen, het schrappen van zakelijke reizen en andere initiatieven lukte het in de periode om 250 miljoen dollar te bezuinigen. Dat was onvoldoende om een winst te behalen. Onder de streep resteerde een verlies van 6 miljoen dollar, tegen een winst van 555 miljoen dollar een jaar terug.