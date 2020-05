Grote vraag naar zeep zorgt voor omzetgroei Colgate-Palmolive

Gepubliceerd op | Views: 104

NEW YORK (AFN) - De grote vraag naar zeep en andere verzorgingsproducten uit vrees voor infectie met het coronavirus betekende goed nieuws voor Colgate-Palmolive. Het Amerikaanse consumentengoederenconcern zag de opbrengsten in het eerste kwartaal flink stijgen. Ook de winst nam een vlucht.

De maker van onder meer zeep, shampoo en tandpasta sloot de meetperiode af met een omzet van 4,1 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 5,5 procent. Onder meer in Noord-Amerika en Europa vonden de producten van het bedrijf gretig aftrek. In Azië was sprake van lagere omzetten. De operationele winst steeg met 8,3 procent tot 952 miljoen dollar, geholpen ook door kostenbesparingen.

Topman Noel Wallace waarschuwt dat de extra omzet nu door gehamster van consumenten voor de totale verkopen dit jaar geen effect heeft. Volgens hem zullen mensen die voorraden hebben aangelegd in de loop van het jaar minder zeep en andere producten kopen.

Vanwege de onzekerheid rond het virus schrapt Colgate-Palmolive zijn prognoses voor dit jaar.