Burger King houdt omzetdaling beperkt met afhaal, drive-thru

TORONTO (AFN) - Burger King heeft in het afgelopen kwartaal zijn omzetdaling vanwege het coronavirus beperkt gehouden omdat klanten gebruik maakten van de mogelijkheid om burgers en friet af te halen of te laten bezorgen. Voor het lopende kwartaal zal de pandemie naar verwachting een grotere wissel trekken op de resultaten, verwacht het moederbedrijf Restaurant Brands International (RBI).

Burger King zag vorig kwartaal zijn opbrengsten bij restaurants die al langer dan één jaar open zijn dalen met 3,7 procent vergeleken met een jaar eerder. De daling zou nog veel harder zijn als de klanten minder gewend waren om het eten zelf op te halen, stelt RBI.

"Wij boften met onze drive-thru, bezorgingsopties, bestellen via mobiel en afhaal", blikte topman José Cil van RBI terug op het afgelopen kwartaal. "Daardoor boden onze restaurants een veilige en handige eetgelegenheid voor miljoenen klanten, die vanwege de pandemie thuis zaten of opeens met een heel ander dagelijks ritme werden geconfronteerd." Voor het gehele RBI, waar ook ketens als Popeyes en Tim Horton toe behoren, bleef de omzet stabiel.

Eind maart waren ongeveer de helft van restaurants van RBI in Europa, het Midden-Oosten en Afrika gesloten vanwege Covid-19. In Azië was tegen die tijd al wel een herstel gaande, waardoor slechts een vijfde van alle vestigingen nog dicht waren. In de Verenigde Staten waren toen nog alle vestigingen open.