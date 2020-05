Honeywell schrapt prognose door pandemie

Gepubliceerd op | Views: 217

CHARLOTTE (AFN/BLOOMBERG) - Industrieel concern Honeywell heeft zijn verwachtingen voor heel dit jaar geschrapt vanwege de coronapandemie. De maatregelen tegen het virus verstoorden de toeleveringsketen van het bedrijf. Wel zette het bedrijf in de eerste drie maanden van het jaar een hogere winst in de boeken, terwijl de omzet afnam.

De tak van Honeywell die zich bezighoudt met veiligheid en productiviteit zag een afname ondanks een toegenomen vraag naar mondkapjes voor de medische sector, gezichtsbescherming en sensoren voor in beademingsapparatuur. De vraag naar andere producten in die divisie viel echter tegen en die afname was groter.

De luchtvaarttak deed het iets beter dan een jaar eerder vooral dankzij defensie-opdrachten en ruimtevaart. Voor de burgerluchtvaart ziet Honeywell vanaf het huidige kwartaal hevige tegenwind.

De omzet van Honeywell kwam uit op 8,5 miljard dollar, een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 1,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 1,4 miljard dollar.