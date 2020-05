'PostNL voert met meer pakjes en kaarten omzet op'

Gepubliceerd op | Views: 1.924

DEN HAAG (AFN) - Post- en pakketbedrijf PostNL heeft in het eerste kwartaal waarschijnlijk een hogere omzet in de boeken gezet dankzij meer bezorging van pakketjes en kaarten. De voorspelling voor hogere opbrengsten blijkt uit een rondgang door PostNL zelf langs analisten die het bezorgbedrijf volgen. Het beursgenoteerde fonds meldde zelf al eerder in een vooruitblik op de resultaten, die het "solide" noemde, dat klanten vanwege de coronacrisis meer online winkelen en elkaar vaker een wenskaart sturen.

De opbrengsten worden in doorsnee geraamd op ruim 723 miljoen euro, tegen 684 miljoen euro een jaar eerder. Bij de pakketbezorging was vorig kwartaal sprake van stevige groei met 10 procent, laat de consensus onder de analisten zien. De traditionele postmarkt blijft onder druk staan en de kenners rekenen dan ook op een volumedaling van 10 procent.

Beleggers zullen maandag, als PostNL zijn handelsupdate geeft, verder gespitst zijn op de uiteindelijke impact van de coronacrisis en de vooruitzichten voor de rest van het jaar. De virusuitbraak zorgt namelijk niet alleen maar voor meer omzet. Het bedrijf verdient nu ook minder aan partijenpost, omdat advertentiecampagnes zijn uitgesteld. Verder blijft het spannend of het post- en pakketconcern zijn prognose voor dit jaar in stand houdt of toch in de prullenbak gooit zoals veel andere bedrijven.

Winst voorspellen

Op het vlak van de winst voorspellen de kenners een teruggang. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt geraamd op 16 miljoen euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat vorig jaar was 31 miljoen euro. Wellicht houden de marktvorsers in hun raming rekening met de recente waarschuwing van PostNL dat kostenverlagingen later gerealiseerd zullen worden. De onderneming weet dat aan minder efficiëntie door alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Daarnaast zorgt een hogere werkdruk vanwege de coronacrisis voor onvrede onder het personeel. De pakketondernemers van PostNL sleepten het bedrijf vorige maand voor de rechter. Ook wordt er een klacht bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingediend wegens misbruik van de monopoliepositie door het postconcern. De pakketondernemers eisen een hoger tarief, betaling van alle gemaakte uren en een vergoeding voor extra werkzaamheden.

Verder zal een update over de postfusie met Sandd, die per 1 februari een feit is, nauwgezet worden gevolgd. Het inlijven van de branchegenoot en de daaraan gerelateerde zaken zijn de laatste tijd ondergesneeuwd geraakt door al het coronanieuws. PostNL meldde vorig kwartaal een derde van het personeel van postbedrijf Sandd in dienst te nemen.