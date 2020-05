Gepubliceerd op | Views: 1.677 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de Britse industrie is vorige maand nog harder gedaald dan eerder het geval leek. Dat meldt onderzoeksbureau IHS Markit op basis van definitieve cijfers. Ook de nieuwe opdrachten en het aantal banen daalde.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in de industrie aangeeft, daalde afgelopen maand tot 32,6 wat de laagste stand was sinds de metingen in 1992 begonnen. Bij een voorlopig cijfer vorige maand werd nog een stand van 32,9 gemeld. In maart was de index nog op 47,8 uitgekomen. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Vrijwel alle sectoren hadden onder de verslechtering te lijden. Alleen producenten van medische goederen en voedsel produceerden meer of kregen meer orders binnen. Verder hadden bedrijven te maken langere levertijden door logistieke problemen, oponthoud aan de grens en de sluiting van leveranciers.