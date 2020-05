Spanje rekent op krimp economie met ruim 9 procent

quote: Lepre Chaun schreef op 1 mei 2020 11:33:

ECB gooit eigen regels overboord om Italië en Spanje te redden



Komt nog 500 Miljard extra bij .

Zimbabwe en Venezuela gooiden ook alle regels over boord om de economie te redden. De economie van de EU is gelukkig wel veel sterker en belangrijker, maar je kunt niet oneindig maar de printers aan laten staan. Er komt een keer een correctie.Wat me zo verbaast aan de huidige situatie is dat we in 2008 in paniek waren van naar verluid 2 biljoen dollar aan financiële producten met deels waardeloze leningen die uit de lijkenkast kwamen rollen. Nu heeft alleen al de FED al meer dan 2 biljoen in 1 week tussen neus en lippen door kapot geslagen op de economie en je hoort er vrijwel niemand over. In 2008 zorgde een werkeloosheidscijfer van 220.000 nieuwe werklozen in een week voor een daling van 3-4% op de beurs. Nu stijgen we op een cijfer van 3-6 miljoen werklozen in een week.Wat het mij zegt is dat elke grote financiële instelling de economie niet meer als iets reëel ziet, maar enkel als een soort virtueel spel. Zoals de beursgoudprijs niets meer met de daadwerlijke waarde van goud te maken heeft, zo heeft de beurswaarde niets meer te maken met de staat van een bedrijf. En als de olieprijs ineens wel blijkt te gaan om vaten olie, dan breekt de paniek uit en betalen mensen 37$ per vat om van hun echte olie af te komen.En landen zoals Spanje en Italië zien hun staatsschuld niet iets als wat ooit afbetaald moet worden, maar als getalletje op een scherm waarbij het spelelement is dat de rente die je moet betalen over dat getalletje niet te veel oploopt.De ECB helpt wel om dat getalletje onder controle te houden door zelf getalletjes te maken. Boeit allemaal niet meer. 25% werkloosheid? Gewoon meer getalletjes toveren. Kan allemaal. We gaan het oplossen! Beurs kan omhoog.