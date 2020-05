'Investeringsscenario Shell onzeker geworden'

Gepubliceerd op | Views: 1.313

AMSTERDAM (AFN) - Zowel de vooruitzichten voor Shell als het investeringsscenario zijn voor de korte termijn onzeker geworden, nu de strategie na de huidige crisis onduidelijk is. Dat schrijven analisten van Berenberg. Ze verlagen hun advies voor het olie- en gasconcern van buy naar hold. Het koersdoel ging iets omhoog naar 16,70 euro, van 16,30 euro eerder.

Shell zal hoe dan ook profiteren van ieder herstel in de olieprijs. Verder is het verlagen van het dividend goed voor de balans van het bedrijf, maar de marktvorsers willen meer duidelijkheid over hoe Shell de vrije kasstroom wil verhogen of hoe Shell op het punt komt dat de aandeelhouders weer beloond worden. Berenberg ziet verder kansen voor Shell om de overgang naar schonere energiebronnen te versnellen.

Ook HSBC verlaagde zijn advies voor Shell naar hold, van buy. Bij Panmure Gordon ging het oordeel eveneens omlaag naar hold, van buy.

Het aandeel Shell sloot donderdag in Amsterdam 10,4 procent lager op 15,48 euro.