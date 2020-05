Sanerend Ryanair vecht staatssteun concurrenten aan

En terecht, mag hopen dat al die staatssteun teruggedraaid wordt.

Als er een mooie gelegenheid is om de luchtvaart in te krimpen is, is het nu wel. En daarbij heb je dus niet de gehele vloot en gehele personeelsbestand nodig hoe vervelend ook. Andere sectoren worden ook geraakt, dus waarom deze wel zo spastisch beschermen.

Laat vliegen maar weer een luxe worden en al die korte vluchtjes in Europa helemaal schappen. Flinke tax op kerosine en van dat geld kun je prima de werklozen compenseren. Win-Win