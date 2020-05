Japanse industrie harder geraakt door crisis

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de Japanse industrie is vorige maand nog verder afgenomen dan eerder bekend was geworden. Definitieve cijfers over de inkoopmanagersindex van Jibun Bank en onderzoeksbureau Markit wezen dat uit.

Die inkoopmanagersindex kwam uit op 41,9. Bij voorlopige cijfers was nog een stand van 43,7 uit de bus gekomen. Een cijfer van meer dan 50 wijst op een toename, daaronder is er sprake van krimp.

Volgens economen van Markit hadden wereldwijde fabriekssluitingen en het draaien van fabrieken op lagere capaciteit vanwege de coronapandemie een domino-effect op de Japanse industrie. "Die moeten op hun beurt hun productie verlagen of volledig stilleggen omdat hun klanten en leveranciers ook dicht zijn."