ForFarmers voert ondanks coronavirus brutowinst op

LOCHEM (AFN) - Veevoerbedrijf ForFarmers heeft in het afgelopen kwartaal ondanks het nieuwe coronavirus zijn brutowinst opgevoerd. Het bedrijf verklaart dat met een betere mix van producten. De brutowinst steeg met name in Nederland, België, Duitsland en Polen. ForFarmers benadrukt dat de impact van Covid-19 op kernprocessen tot nu toe "niet materieel" is. Voeder is aangemerkt als een vitale sector, waardoor het werk zonder te veel verstoringen kan doorgaan en de vraag niet opeens wegvalt.

De brutowinst steeg in het eerste kwartaal met 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Naast een betere productenmix had dat ook te maken met een gunstige vergelijkingsbasis vorig jaar, toen de brutowinst aan de lage kant uitkwam. Onderliggend ging het bedrijfsresultaat (ebitda) zelfs met 44 procent omhoog op jaarbasis. Daar zag ForFarmers al het effect van de recent doorgevoerde kostenbesparingen.

De omzet kwam wel lager uit. Het voedervolume ging met 5,3 procent omlaag. Dat komt deels omdat er bewust minder vochtrijke DML5-producten werden afgezet. Daarnaast verminderde de afzet van mengvoer. Naast lagere volumes zorgden ook de lagere grondstofprijzen voor een daling van de opbrengsten.