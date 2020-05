ForFarmers heeft nog niet al te veel hinder van coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.276

LOCHEM (AFN) - Veevoerbedrijf ForFarmers ervaart in zijn kernprocessen vooralsnog niet al te veel hinder van de coronacrisis. Dat meldde de onderneming in een handelsupdate. Kijkend naar de eerste helft van dit jaar verwacht ForFarmers een verbetering van het bedrijfsresultaat, al houdt het bedrijf vanwege het rondwarende virus een slag om de arm.

Omdat het bedrijf in de huidige crisistijd als vitaal is aangemerkt kan het werk zonder te veel verstoringen doorgaan. Ook de vraag valt daardoor niet opeens weg.

In sommige afzetmarkten was in het eerste kwartaal sprake wel van een daling van volumes, ook door de druk op de sector om de milieu-impact te verminderen. Evengoed wist het bedrijf zijn brutowinst met 4,4 procent op te voeren, geholpen door een gunstige vergelijkingsbasis. In het eerste kwartaal van 2019 was de inkooppositie van de onderneming naar eigen zeggen ongunstig.

Kostenbesparingen

Verder profiteerde het bedrijf van kostenbesparingen. Alles bij elkaar viel het bedrijfsresultaat 44 procent hoger uit in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 dat volgens ForFarmers "minder goed" was.

De omzet daalde wel. Het voedervolume ging met 5,3 procent omlaag. Dat komt deels omdat er bewust minder vochtrijke DML5-producten werden afgezet. Daarnaast verminderde de afzet van mengvoer. Naast lagere volumes zorgden ook de lagere grondstofprijzen voor een daling van de opbrengsten.