stukje zoals het nu is VOORDAT het weer wordt veranderd...Als je het stukje en de titel leest, dan denk je.... wow, SNAP, goede cijfers.De waarheid is anders.FEIT: nabeurs DAALT SNAP met maar liefst 17% op deze cijfers.quoteSnapchat telt meer gebruikersGepubliceerd op 1 mei 2018 om 22:51 | Views: 330LOS ANGELES (AFN/BLOOMBERG) - Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, heeft in het afgelopen kwartaal weer veel nieuwe gebruikers binnengehaald. Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat was gemiddeld 191 miljoen, een stijging met 15 procent in vergelijking met een jaar eerder.De opbrengsten dikten daarbij aan tot bijna 231 miljoen dollar, van een kleine 150 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Kenners hadden evenwel op betere cijfers gerekend en het aandeel ging in de handel na het slot op Wall Street omlaag. Waarschijnlijk heeft het vernieuwde design van de app ook potentiële gebruikers afgestoten en is Snap daardoor advertentieomzet misgelopen.Snap leed ook weer een stevig nettoverlies. Onder de streep kwam het bedrijf bijna 386 miljoen dollar tekort. Dat was wel flink minder dan een jaar geleden toen er nog een verlies van 2,2 miljard dollar in de boeken ging. Deze vergelijking is dan wel weer een beetje gekleurd, omdat Snap vorig jaar nog veel extra kosten maakte in verband met de beursgang van het bedrijf.unquoteOnpartijdig voorlichten wat de werkelijke situatie is blijft moeilijk voor een, wat zou moeten zijn, onafhankelijk en ongekleurde berichtgeving.Zou deze journalist long of short zitten?Voor diegenen die het echte verhaal willen lezen:Snap Shares Tumble as Results DisappointThe Wall Street JournalSnap shares sink 16 percent as redesign weighs on resultsReutersquoteRevenue growth will likely slow substantially in the second quarter, the company said,...Snap shares plunged 16.5 percent to $11.77 in after-hours trading, extending a slide in the stock since February.....unquote