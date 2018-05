Galapagos meldt start nieuwe eczeemstudie

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys hebben de eerste patiënt gescreend in IGUANA, een Fase II-studie met het antilichaam MOR106 voor patiënten met eczeem. Minimaal 180 patiënten met matige tot ernstige eczeem zullen naar verwachting gedurende twaalf weken worden behandeld met een een dosering van MOR106. Het onderzoek vindt plaats in meerdere centra in Europa.

Bij een vorige studie kwamen al bemoedigende resultaten aan het licht. Toen reageerden analisten positief, maar er werd wel al meteen opgemerkt dat er sprake is van stevige concurrentie in deze specifieke markt. KBC Securities wees toen bijvoorbeeld op een fase II-studie van Novartis met een vergelijkbaar middel. Ook Sanofi en andere partijen zijn met soortgelijke remedies aan het testen.