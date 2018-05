Gepubliceerd op | Views: 486

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York op verlies. Beleggers op Wall Street kregen weer diverse kwartaalcijfers van bedrijven voor hun kiezen en die vielen wat minder in de smaak. Ook zijn de zenuwen weer aan het toenemen in de aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,4 procent lager op 23.836 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 2628 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 7051 punten.

Farmaceuten Pfizer en Merck verloren na het openen van de boeken tot ruim 4 procent. Ook sportmerk Under Armour presenteerde cijfers. Beleggers reageerden niet erg enthousiast en het aandeel zakte bijna 3 procent. Nabeurs staan onder meer de cijfers van technologiegigant Apple (plus 1,4 procent) nog op de rol.

Boeing

Maker van vliegtuigonderdelen KLX zakte verder bijna 10 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door vliegtuigbouwer Boeing voor bijna 4,3 miljard dollar. Geruchten over een deal tussen de twee deden al enige tijd de ronde. Boeing leverde na het nieuws een kleine 3 procent in.

USG noteerde daarentegen een plus van bijna 4 procent. De bouwmaterialenfabrikant gaat toch in gesprek met zijn Duitse branchegenoot Knauf die het Amerikaanse bedrijf graag wil inlijven. USG wees eerder een bod van zijn Duitse concurrent nog af.

Facebook

Daarnaast waren de ogen gericht op Facebook (min 0,9 procent). Het Britse parlement wil nog steeds dat topman Mark Zuckerberg komt getuigen. Als hij weigert, dan laten de parlementsleden hem dagvaarden zodat hij de volgende keer dat hij voet op Britse bodem zet voor het parlement zal moeten verschijnen.

Goldman Sachs stemde in met een schikking van 110 miljoen dollar en verloor op de beurs 1,8 procent. De zaak die zo wordt afgekocht betreft beschuldigingen dat handelaren bij de bank onterecht bepaalde gegevens zouden hebben gedeeld in een chatroom.

De euro was 1,2006 dollar waard, tegen 1,1998 dollar bij het slot van de beurs in Londen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1,8 procent omlaag naar 67,36 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper en werd voor 73,14 dollar per vat verhandeld.