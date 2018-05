USG gaat toch in gesprek met Knauf

Gepubliceerd op | Views: 349 | Onderwerpen: detachering

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Bouwmaterialenfabrikant USG gaat toch in gesprek met de Duitse branchegenoot Knauf die het Amerikaanse bedrijf graag wil inlijven. Kenners zien in die stap een overwinning voor de bekende belegger Warren Buffett. Die is via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway de grootste aandeelhouder van USG en hij ziet een deal wel zitten.

USG wees eerder een bod van zijn Duitse concurrent nog af. Het bod ter waarde van 5,9 miljard dollar werd door de Amerikanen te laag bevonden. Maar daar liet Knauf het niet bij zitten. De Duitsers richtten zich vervolgens direct tot de aandeelhouders van USG, onder meer met de opmerking dat Buffett al akkoord was met de prijs van 42 dollar per aandeel. Daarmee leek de deur voor een vijandig bod wagenwijd open te staan.