'Rustige opening op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse effectenbeurzen staan dinsdag voor een rustige opening. Beleggers verwerken de nodige kwartaalcijfers van bedrijven. Ook zijn de importheffingen op staal en aluminium weer in beeld. De regering van president Donald Trump gaf buurlanden Canada en Mexico en de Europese Unie opnieuw een maand uitstel van de heffingen. In die tijd wil hij een definitief akkoord uitonderhandelen.

Farmaceutische bedrijven Pfizer en Merck waren onder de ondernemingen die de boeken openden. Ook sportmerk Under Armour presenteerde cijfers. Pfizer had een iets hogere omzet, maar voerde de winst verder op. Dat had de Viagra-maker vooral te danken aan de groei in opkomende markten en aanhoudende sterke verkopen van een aantal ,,bekende'' medicijnen.

Merck haalde een lagere winst op een hogere omzet, onder meer door eenmalige kosten voor de samenwerking met het Japanse Eisai. Het bedrijf stelde de omzetverwachting voor de rest van het jaar naar boven bij. Under Armour deed het beter dan analisten hadden verwacht in het eerste kwartaal. In eigen land daalde de omzet nog iets, maar buiten de Verenigde Staten gingen de verkopen beter. Vooral de directe verkoop aan consumenten groeide hard.

Weinig input

Nabeurs staan de onder meer de cijfers van technologiegigant Apple op de rol.

Op macro-economisch vlak komen er verder nog cijfers over de groei van de industrie. De financiële markten kijken ook naar de Federal Reserve. Bestuurders van het stelsel van centrale banken beginnen aan een tweedaagse vergadering. Naar verwachting blijft de rente, die vorige maand al verhoogd werd, nu gelijk.

Vanuit Azië en Europa komt er weinig input. Veel beurzen zijn daar dicht vanwege de Dag van de Arbeid. Maandag sloten de beurzen op Wall Street met verlies. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 24.163,15 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 2648,05 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde ook 0,8 procent in tot 7066,27 punten.