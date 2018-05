Merck positiever over winst en omzet

Gepubliceerd op | Views: 163 | Onderwerpen: biotechnologie

KENILWORTH (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Merck is positiever over zijn financiële prestaties voor de rest van het jaar, geholpen door sterke prestaties in het afgelopen kwartaal. Vooral de verkopen van kankermedicijn Keytruda zorgden voor optimisme bij het concern. Dit geneesmiddel mag voor steeds meer oncologische behandelingen worden ingezet, waardoor de opbrengsten daarvan meer dan verdubbelden.

Merck zag de totale omzet het afgelopen kwartaal met 6 procent stijgen tot 10 miljard dollar. Het middel Keytruda was goed voor een omzetstijging van 151 procent exclusief wisselkoerseffecten. Voor het hele jaar verhoogde het bedrijf zijn verwachtingen omtrent de jaarwinst en -omzet.

De nettowinst van Merck viel over de eerste maanden van het jaar wel lager uit. Onder de streep bleef 736 miljoen dollar over, tegen ruim 1,5 miljard een jaar eerder. Eenmalige kosten voor een samenwerking met het Japanse Eisai speelden volgens Merck een grote rol bij die winstdaling.