Under Armour verkoopt meer via eigen kanalen

BALTIMORE (AFN) - Sportmerk Under Armour heeft in de afgelopen tijd vooral meer artikelen verkocht via de eigen winkels en webwinkel. De directe verkoop aan consumenten nam fors toe en was goed voor bijna een derde van de totale omzet. Bij de verkoop aan groothandels was slechts een beperkte groei.

De directe verkoop aan consumenten was goed voor 352 miljoen dollar, een stijging van 17 procent. Met 779 miljoen dollar is de verkoop aan winkels nog veel groter, maar die nam maar met 1 procent toe. De groei zat volledig buiten de VS, in eigen land zakte de omzet exclusief wisselkoerseffecten met 1 procent.

Mede door kosten voor een eerder dit jaar aangekondigde reorganisatie leed Under Armour een nettoverlies van 30 miljoen dollar. Zonder de reorganisatiekosten kwam het sportmerk uit op een aangepaste nettowinst van 1 miljoen dollar.